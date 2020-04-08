Минтранс сообщил о механизме вывоза россиян из-за границы

25,8 тыс. человек остались за рубежом и желают вернуться домой. Стоимость нового билета варьируется от 200 до 400 евро в зависимости от расстояния. В случае отмены рейса российским перевозчиком пассажир сможет совершить полет бесплатно по неиспользованному билету. "Аэрофлот" вводит единый тариф для всех подобных перелетов, который соответствует стандартному классу "эконом" по норме провоза багажа и уровню комфорта.

Как сообщает агентство со ссылкой на Росавиацию, глава Минкомсвязи Максут Шадаев перечислил страны, из которых в ближайшее время будут вывезены граждане РФ. В список попали популярные у туристов Таиланд, Турция и Черногория, а также Индия, Япония, Кипр, Испания. Также были названы Италия и Южная Корея.