Минтранс сообщил о механизме вывоза россиян из-за границы
Минтранс сообщил о порядке вывоза российских туристов из-за границы, а также о том, что цена билетов на такие рейсы будет фиксированной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт ведомства.
25,8 тыс. человек остались за рубежом и желают вернуться домой. Стоимость нового билета варьируется от 200 до 400 евро в зависимости от расстояния. В случае отмены рейса российским перевозчиком пассажир сможет совершить полет бесплатно по неиспользованному билету. "Аэрофлот" вводит единый тариф для всех подобных перелетов, который соответствует стандартному классу "эконом" по норме провоза багажа и уровню комфорта.
Как сообщает агентство со ссылкой на Росавиацию, глава Минкомсвязи Максут Шадаев перечислил страны, из которых в ближайшее время будут вывезены граждане РФ. В список попали популярные у туристов Таиланд, Турция и Черногория, а также Индия, Япония, Кипр, Испания. Также были названы Италия и Южная Корея.
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