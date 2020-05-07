Росавиация расписала график вывозных рейсов до 15 мая

Федеральное агентство воздушного транспорта составило предварительный график так называемых вывозных авиарейсов до 15 мая для граждан России которые «зависли» за рубежом в связи с пандемией коронавируса. В список включены рейсы из Турции, Израиля, Испании, США, Вьетнама, Индонезии и Таиланда.

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Росавиация также обнародовала статистику, согласно которой, с 20 марта по 6 мая в Россию сумели вернуться около 177 с половиной тысяч наших соотечественников, отмечает RT.

Ранее стало известно о вылете из Токио вывозного рейса, на борту которого находятся около 260 россиян. Новые аналогичные рейсы предполагается выполнить из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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