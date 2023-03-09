Рогов заявил о прекращении Украиной подачи электричества на ЗАЭС

По его словам, последнюю линию электропередачи, питавшую АЭС, отключили в 04:53 9 марта, пишет RT.

«Никак с обстрелами это не связано, в округе ничего не было, что бы привело к отключению. Это просто бессильная злоба Киева», — отметил Рогов в беседе с ТАСС.

Электростанцию перевели на работу на дизель-генераторах. Рогов предупредил, что из-за прекращения электроснабжения в Энергодаре могут возникнуть проблемы с отоплением.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» назвал обесточивание АЭС провокацией и призвал международное сообщество повлиять на происходящее, пишет Ura.ru.

Как сообщили в украинской компании «Энергоатом», ЗАЭС была обесточена, для питания нужд станции включились 18 дизель-генераторов, горючего для работы которых остается на 10 суток.

«В случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

