Рогов заявил о прекращении Украиной подачи электричества на ЗАЭС
Киев полностью прекратил электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, последнюю линию электропередачи, питавшую АЭС, отключили в 04:53 9 марта, пишет RT.
«Никак с обстрелами это не связано, в округе ничего не было, что бы привело к отключению. Это просто бессильная злоба Киева», — отметил Рогов в беседе с ТАСС.
Электростанцию перевели на работу на дизель-генераторах. Рогов предупредил, что из-за прекращения электроснабжения в Энергодаре могут возникнуть проблемы с отоплением.
Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» назвал обесточивание АЭС провокацией и призвал международное сообщество повлиять на происходящее, пишет Ura.ru.
Как сообщили в украинской компании «Энергоатом», ЗАЭС была обесточена, для питания нужд станции включились 18 дизель-генераторов, горючего для работы которых остается на 10 суток.
«В случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
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