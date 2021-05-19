Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах главы Чечни
Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что примет решение об участие в выборах главы республики после изучения общественного мнения.
Как Кадыров отметил в публикации на своей странице в «Вконтакте», при наличии даже «нескольких процентов населения», которые выступят против него, он не будет выдвигать свою кандидатуру. Он также отметил важность выборов «для будущего для республики и всей России».
Выборы главы Чеченской республики пройдут в сентябре текущего года.
Кадыров находится на позиции главы Чечни с 2007 года. На предыдущих выборах в 2016 году, он одержал победу с 97,56% голосов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
- Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах главы Чечни
- Великобритания призвала Россию не выходить из ДОН
- Около 1,6 тысячи человек эвакуированы из «заминированного» кампуса вуза в Севастополе
- В Подмосковье повысят безопасность 50 перекрёстков
- В Астраханской области два человека пострадали во время пылевой бури
- Губернатор Подмосковья оставил послание ученикам-потомкам 2051 года
- Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем
- Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
- Умерла актриса Галина Новожилова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru