Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах главы Чечни

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что примет решение об участие в выборах главы республики после изучения общественного мнения.

Как Кадыров отметил в публикации на своей странице в «Вконтакте», при наличии даже «нескольких процентов населения», которые выступят против него, он не будет выдвигать свою кандидатуру. Он также отметил важность выборов «для будущего для республики и всей России».

Выборы главы Чеченской республики пройдут в сентябре текущего года.

Кадыров находится на позиции главы Чечни с 2007 года. На предыдущих выборах в 2016 году, он одержал победу с 97,56% голосов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры