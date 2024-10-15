РКН: Оснований для разблокировки Discord в РФ по-прежнему нет

В ведомстве напомнили, что работа платфыормы в РФ была ограничена из-за нарушений требований российского законодательства.

Отмечается, что выполнение указанных норм необходимо для предотвращения различных угроз и нарушений, в том числе использования Discord «в террористических и экстремистских целях, продажи наркотиков».

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что необходимо еще раз взвесить целесообразность блокировки мессенджера Discord в России, поскольку им ежедневно пользуется довольно много людей.

