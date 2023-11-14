В Пятигорске мужчина украл 1600 лотерейных билетов и ничего не выиграл
14 ноября 202319:41
В Пятигорске 38-летний мужчина украл 1600 безвыигрышных билетов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.
В отношении грабителя возбуждено уголовное дело. Уточняется, что он прокрался ночью в торговый ларек и вытащил пачку лотерейных билетов.
Там же он решил испытать удачу, и начал стирать защитные слои у билетов, все билеты оказались без приза. Впоследствии вора задержали с частью украденных билетов. Общая сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru