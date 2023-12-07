Экономист Латкин призвал не покупать лотерейные билеты
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления ВГУЭС Александр Латкин призвал россиян не тратить деньги на лотереи, сообщает «ФедералПресс».
По его словам, в настоящее время вероятность выигрыша весьма низкая, и в итоге получается, что человек деньги отдал, а взамен ничего не получил, что психологически очень тяжело.
«Это в советские времена каждый третий билет что-то выигрывал, а сейчас такого нет», - указал эксперт.
Латкин добавил, что лотерея – это азартная игра, вероятность успеха в которой очень низкая.
Ранее в Пятигорске 38-летний мужчина украл 1600 лотерейных билетов, однако они оказались безвыигрышными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru