Риелторы призвали запрещать застройщикам уменьшать площадь квартир

«В бизнес-классе по площадям стараются делать квартиры большие, так как у людей деньги есть. Если мы говорим про массовый сегмент, то есть, эконом и чуть выше, там снижение площадей. В Москве больше 50% приходится на массовый сегмент. Уменьшение площадей – это некая особенность крупных городов, Москвы. В других регионах застройщики стараются строить нормальные квартиры», - отметил он.

В связи с этим Барсуков призвал государство ограничивать застройщиков, потому что сами они не откажутся от идеи уменьшать квартиры.

«Понятно, что застройщики таким образом пытаются скрыть рост цены, уменьшая площадь. Я считаю, что застройщиков надо ограничивать в этом. Если им волю дать, они будут и дальше стремиться уменьшать площади, чтобы лучше продавать квартиры», - подытожил он.

Накануне члены комитеты Госдумы по строительству и ЖКХ направили инициативу в Минстрой, согласно которой граждане РФ смогут приобрести жилье в рамках программы льготной ипотеки лишь в регионах, где постоянно или временно зарегистрированы. Эта инициатива является странной, так как квартиры часто покупают с инвестиционной целью, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев «Радиоточке НСН».

