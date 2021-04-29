РФ запросила образцы индийского штамма COVID-19

Главный санитарный врач выразила уверенность, что в скором времени РФ получит образцы для полноценного изучения.

Попова отметила, что исследованиями занимается научный центр «Вектор», который ведет работу «в круглосуточном режиме».

Ранее в «Векторе» сообщали, что намерены получить образец индийской разновидности COVID-19 через два месяца.

Индийский штамм коронавируса B.1.617 был зарегистрирован в конце 2020 года. Как сообщали в Роспотребнадзоре, в России этой мутации пока не обнаружено. По данным Всемирной организации здравоохранения, индийский вариант коронавируса устойчив к антителам переболевших и привившихся от инфекции.

