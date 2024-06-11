Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за почвенной засухи

Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Ростовской области из-за продолжительной засухи, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Прошлись жестким образом!»: В Зерновом союзе рассказали о последствиях заморозков

По его словам, из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухой донские аграрии могут потерять до 30% урожая.

Неделю назад действовал режим повышенной готовности, однако ситуация в аграрном секторе резко ухудшилась.

Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН усомнился в правдивости данных, предоставляемых Минсельхозом РФ, по поводу пострадавших из-за майских заморозков площадей.

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ФОТО: РИА Новости
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