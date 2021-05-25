В России спрос на свадебные платья превысил допандемийные показатели

Спрос на платья и аксессуары для невест в апреле-мае 2021 года превысил показатели за этот же период 2019 года. Об этом сообщили аналитики «Авито».

Отмечается, что в прошлом году около 70% свадеб было перенесено из-за пандемии коронавируса, и рынок свадебных платьев и аксессуаров значительно просел.