В России спрос на свадебные платья превысил допандемийные показатели
Спрос на платья и аксессуары для невест в апреле-мае 2021 года превысил показатели за этот же период 2019 года. Об этом сообщили аналитики «Авито».
Отмечается, что в прошлом году около 70% свадеб было перенесено из-за пандемии коронавируса, и рынок свадебных платьев и аксессуаров значительно просел.
В мае 2021 года россиянки активно начли выбирать платья и другие свадебные аксессуары. В период с 1 апреля по 18 мая спрос на товары для церемонии вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Лидером среди городов с самым выраженным ростом спроса на свадебные аксессуары стал Ижевск, за ним идет Санкт-Петербург, третье место занял Нижний Новгород, пишут «Известия».
Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что В России в 2021 году ожидается свадебный бум, а самым выгодным месяцем для бракосочетаний является май.
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