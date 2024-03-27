В клинике Хайдарова отреагировали на новости о закрытии после проверки
Юрист клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» Кристина Высоцкая уверена в том, что учреждение не закроют после проверки Росздравнадзора, сообщает «Газета.Ru».
По её словам, по результатам проверки Росздравнадзора было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, часть из которых уже устранена.
Оставшиеся, как подчеркнула юрист, клиника намерена оспорить в судебном порядке.
Высоцкая рассказала, что намерена представить суду все необходимые доказательства о невиновности организации.
Ранее СК возбудил уголовное дело после смерти пациента клиники Хайдарова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Армении заявили, что пограничники РФ покинут аэропорт Звартноц до 1 августа
- Выручка российских авиакомпаний достигла рекордных значений в 2023 году
- Умер актер сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора
- Володин предложил Счетной палате проверить тарифы на отопление в регионах
- Умер один из пострадавших в «Крокусе», находившийся в крайне тяжелом состоянии
- Путин поручил рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок
- Замглавы ФТС Ягодкину заподозрили в превышении полномочий с применением насилия
- Актер Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом
- Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область
- В Южной Корее уточнили слова главы Минобороны страны о Буче
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru