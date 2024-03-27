В клинике Хайдарова отреагировали на новости о закрытии после проверки

По её словам, по результатам проверки Росздравнадзора было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, часть из которых уже устранена.

Оставшиеся, как подчеркнула юрист, клиника намерена оспорить в судебном порядке.

Высоцкая рассказала, что намерена представить суду все необходимые доказательства о невиновности организации.

Ранее СК возбудил уголовное дело после смерти пациента клиники Хайдарова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

