В клинике Хайдарова отреагировали на новости о закрытии после проверки

Юрист клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» Кристина Высоцкая уверена в том, что учреждение не закроют после проверки Росздравнадзора, сообщает «Газета.Ru».

Хайдаров опроверг информацию об обысках в клинике на Часовой улице

По её словам, по результатам проверки Росздравнадзора было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, часть из которых уже устранена.

Оставшиеся, как подчеркнула юрист, клиника намерена оспорить в судебном порядке.

Высоцкая рассказала, что намерена представить суду все необходимые доказательства о невиновности организации.

Ранее СК возбудил уголовное дело после смерти пациента клиники Хайдарова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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