Регионам могут разрешить ограничивать время продажи сигарет

В Госдуму внесли проект закона о разрешении регионам самостоятельно устанавливать ограничения на продажу никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Автор инициативы - Законодательного собрание Вологодской области.

Предполагается, что новая статья дополнит федеральный закон «Об охране здоровья граждан». Предполагается, что ограничения по месту и времени продажи никотинсодержащей продукции могут включать полный запрет на продажу таких товаров.

В Вологодской области алкоголь будут продавать два часа в день

В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена прежде всего на охрану здоровья молодежи. Если законопроект примут, то в силу он вступит с 1 сентября 2025 года.

Ранее заксобрание Вологодской области приняло закон об ограничении продажи алкоголя в розницу до двух часов в день по будням. Спикер парламента региона Сергей Жестянников также предложил на днях ввести запрет на продажу так называемого детского шампанского.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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