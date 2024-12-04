Регионам могут разрешить ограничивать время продажи сигарет

В Госдуму внесли проект закона о разрешении регионам самостоятельно устанавливать ограничения на продажу никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Автор инициативы - Законодательного собрание Вологодской области.

Предполагается, что новая статья дополнит федеральный закон «Об охране здоровья граждан». Предполагается, что ограничения по месту и времени продажи никотинсодержащей продукции могут включать полный запрет на продажу таких товаров.