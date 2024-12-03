В Вологодской области хотят ограничить продажу детского шампанского

Депутаты законодательного собрания Вологодской области рассматривают возможность ограничения продажи детского шампанского. Об этом рассказал спикер регионального парламента Сергей Жестянников.

Продажа такого напитка может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей, пояснил он. Даже если этот продукт не содержит алкоголя, его название и оформление могут способствовать формированию ассоциаций с алкогольными напитками, написал председатель вологодского парламента в своем Telegram-канале.

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Жестянников не уточнил, каким образом планируется ограничить продажу детского шампанского.

В конце ноября заксобрание Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкогольной продукции по будням двумя часами в день.

В декабре прошлого года депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить название «детское шампанское» и призвал наказывать производителей напитков за популяризацию алкоголя среди юных россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Вологодская Область"детское Шампанское"

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