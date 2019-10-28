Скворцова рассказала о введении эвтаназии в России

«В странах это решается референдумом, поскольку разная вера в разных странах. Она формирует разное мировоззрение. Существуют разные способы избавления от страданий, в том числе и препаратами. Это то, что в нашей стране активно развивается. Само население должно решить, готово ли оно пойти. Есть в некоторых странах ведь злоупотребление таким правом», - отметила Скворцова.

22 октября участнице Паралимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Марике Верворт провели эвтаназию. Верворт страдала от редкого дегенеративного мышечного заболевания из-за которого испытывала сильнейшие головные боли, судороги и почти не могла спать. Комментируя это решение Весворт, депутат Госдумы, паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в беседе с НСН заявил, что не поддерживает идею добровольного ухода из жизни. «В жизни бывают разные ситуации, но, я думаю, что в любом случае, несмотря на обстоятельства в жизни, надо всегда бороться до конца. Это принцип любого спортсмена и не только паралимпийского. Случай печальный, но моя позиция: нужно стараться жить дальше и бороться со всеми обстоятельствами в жизни, которые могут возникнуть у любого человека», - пояснил он.

