Ребенок из Сургута провел 11 дней в реанимации после укуса гадюки

Гадюка укусила мальчика с расстройством аутистического спектра в Сургуте, ребенок провел 11 дней в реанимации из-за того, что яд сильно распространился по организму. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Югры.

Отмечается, что гадюка укусила восьмилетнего мальчика за палец в одном из парков Сургута. Из-за расстройства аутистического спектра ребенок не мог рассказать родителям о случившемся, поэтому опухший палец они приняли за перелом и отвезли ребенка в травмпункт.