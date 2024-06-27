Ребенок из Сургута провел 11 дней в реанимации после укуса гадюки

Гадюка укусила мальчика с расстройством аутистического спектра в Сургуте, ребенок провел 11 дней в реанимации из-за того, что яд сильно распространился по организму. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Югры.

Отмечается, что гадюка укусила восьмилетнего мальчика за палец в одном из парков Сургута. Из-за расстройства аутистического спектра ребенок не мог рассказать родителям о случившемся, поэтому опухший палец они приняли за перелом и отвезли ребенка в травмпункт.

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Согласно данным, из-за того, что яд распространялся по организму, оттек нарастал. В связи с резким ухудшением состояния мальчик был доставлен санавиацией в Нижневартовск. Ребенок поступил в критическом состоянии: не мог дышать самостоятельно, «конфликтовал» с аппаратом ИВЛ, из-за чего понадобился перевод в медикаментозную кому.

Консилиум врачей принял решение провести плазмасепарацию, чтобы убрать токсины от яда. В департаменте подчеркнули, что в настоящее время жизни мальчика ничто не угрожает.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в разговоре с НСН рассказал, что комары в Центральной части России не переносят серьезных заболеваний, однако есть опасность занесения в расчес вторичной инфекции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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