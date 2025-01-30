Ребенку хотят разрешить менять имя в случае травли

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал разрешить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей. Свое предложение он направил в Минтруда РФ.

Часто дети сталкиваются с травлей в школе из-за необычного или редкого имени, пояснил инициативу парламентарий. При этом в последние годы растет число случаев, когда граждане называют своих детей необычными именами. По его словам, например, в 2023 году только в Москве новорожденных называли Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит, Инвокер.

«Буллинг, ученые и медики»: Госдума о важнейших образовательных инициативах на 2025 год

По мнению Даванкова, необходимо предоставить ЗАГСам право органам изменять имя ребенка даже без согласия родителей — по заявлению самого несовершеннолетнего и представителя образовательной организации, который сможет подтвердить, что редкое имя стало поводом для травли.

Новое имя депутат предложил дать возможность ребенку выбирать только из традиционных распространенных в России имен.

ВЦИОМ ранее выяснил, что четверть россиян сталкивались с травлей в школе.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЗАГСНесовершеннолетниеГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры