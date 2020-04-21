«Разговорчики» в строю. Кремль оценил онлайн-митинги на самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать и не обобщать ситуацию с так называемыми виртуальными митингами в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Представитель Кремля назвал такие акции «разговорчиками» по аналогии с сервисами, которые используются для выражения мнения онлайн.

По словам Пескова, в администрации президента с большим вниманием относятся к сообщениям людей о трудностях на фоне эпидемии COVID-19, а возникновение новых форматов выражения мнений как раз и вызвано режимом самоизоляции.