«Разговорчики» в строю. Кремль оценил онлайн-митинги на самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не преувеличивать и не обобщать ситуацию с так называемыми виртуальными митингами в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Представитель Кремля назвал такие акции «разговорчиками» по аналогии с сервисами, которые используются для выражения мнения онлайн.
По словам Пескова, в администрации президента с большим вниманием относятся к сообщениям людей о трудностях на фоне эпидемии COVID-19, а возникновение новых форматов выражения мнений как раз и вызвано режимом самоизоляции.
Он подчеркнул, что по мере возможности всё это «учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни», отмечает РЕН ТВ.
Вместе с тем, пресс-секретарь президента не считает, что такого рода выражение общественных настроений может быть какой-то обширной кампанией.
Песков также прокомментировал митинг протеста, прошедший накануне во Владикавказе против повышенных ограничительных мер в связи с коронавирусом. По словам представителя Кремля, акция была незаконной, однако ситуацию нужно разрешать в режиме диалога.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- «Глупо и подло»: Переболевший COVID-19 ресторатор Соркин раскритиковал меры господдержки
- Военные опровергли ввод дополнительных войск в Чечню
- Коронавирус унес жизнь режиссера Ивана Щеголева
- В Кремле назвали незаконной акцию протеста во Владикавказе
- Роспотребнадзор рекомендовал запретить самостоятельное взвешивание продуктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru