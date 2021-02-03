Панов напомнил протестующим о необходимости уважать других

Вадим Панов: «И с этим трудно не согласиться, поскольку ключевым в данном заявлении является словосочетание "незаконные акции". Как ни крути, любая такая акция способна парализовать жизнь большого города. Я уже не говорю о тех случаях, когда акции заканчиваются беспорядками. Именно поэтому требуется согласование с властями, чтобы люди, которые хотят выйти и что-то продемонстрировать, не мешали тем, кто хочет просто поехать в центр города, выпить чашечку кофе и прогуляться по набережной. Это называется взаимное уважение. И если каким-то людям понятие "взаимное уважение" неизвестно, в дело вступает полиция, которая пресекает незаконные акции. Ключевой момент – незаконные! И в этом случае действия полицейских всегда оправданы», – выразил свое мнение в разговоре с НСН Вадим Панов.

