Панов напомнил протестующим о необходимости уважать других
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Кремль счел оправданной жестокость полиции на акциях протеста
Жесткие действия полиции по пресечению незаконных акций протеста оправданы, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вадим Панов: «И с этим трудно не согласиться, поскольку ключевым в данном заявлении является словосочетание "незаконные акции". Как ни крути, любая такая акция способна парализовать жизнь большого города. Я уже не говорю о тех случаях, когда акции заканчиваются беспорядками. Именно поэтому требуется согласование с властями, чтобы люди, которые хотят выйти и что-то продемонстрировать, не мешали тем, кто хочет просто поехать в центр города, выпить чашечку кофе и прогуляться по набережной. Это называется взаимное уважение. И если каким-то людям понятие "взаимное уважение" неизвестно, в дело вступает полиция, которая пресекает незаконные акции. Ключевой момент – незаконные! И в этом случае действия полицейских всегда оправданы», – выразил свое мнение в разговоре с НСН Вадим Панов.
ЦБ призвал начать отмену льготной ипотеки
Центральный банк выступил за постепенное «сворачивание» льготной ипотеки. Специалисты уверены, что программа теряет свой социально направленный характер.
Вадим Панов: «Что ж, за сотрудников Эльвиры Набиуллиной можно только порадоваться. Они живут в мире, где ипотека уже не нужна. По всей видимости, у них все хорошо, и именно это "все хорошо" позволяет им считать, что льготная ипотека потеряла свою социальную значимость. Только не думаю, что люди, которые хотят либо приобрести себе жилье, либо улучшить свои жилищные условия, разделят мнение специалистов, подчиняющихся Эльвире Набиуллиной», – прокомментировал он в беседе с НСН.
В Амстердаме закроют «квартал красных фонарей»
Власти Амстердама решили закрыть знаменитый на весь мир своей секс-индустрией «квартал красных фонарей» в центре города. Он не исчезнет совсем, но его хотят перенести в другое место. Таким образом, политики планируют поменять туристический имидж Амстердама.
Вадим Панов: «В связи с этим возникает только один вопрос. Уважаемые власти Амстердама, а ваши знаменитые так называемые кафе-шопы, где вы предлагаете разрешенные в вашей стране вещества, тоже перенесете в другое место? Потому что в последние годы именно они определяют туристический облик Амстердама и всей Голландии в целом», – сказал в эфире НСН Вадим Панов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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