Фигурант дела о торговле детьми объявлен в международный розыск

Следствие полагает, что Свитнев — совладелец компании «Росюрконсалтинг», которая оказывала юридическое сопровождение приёмным родителям. СК считает его организатором схемы торговли детьми от суррогатных матерей.

По делу о торговле детьми проходят несколько фигурантов, они арестованы. Одна из суррогатных матерей находится в международном розыске.

Дело заведено после того, как в квартире дома на Аргуновской улице в Москве летом были найдены пятеро младенцев под присмотром двух женщин. Детей вынашивали и передавали гражданам Китая.

Ранее адвокат Игорь Трунов в ходе пресс-конференции в НСН рассказал, что в России могут привлечь к уголовной ответственности отцов-одиночек, чьи дети получены от суррогатных матерей. По его словам, одинокие мужчины, которые не упоминаются в законе, могут восприниматься с точки зрения закона как покупатели.

