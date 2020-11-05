Фигурант дела о торговле детьми объявлен в международный розыск
Следственный комитет РФ объявил в международный розыск фигуранта дела о суррогатном материнстве Константина Свитнева. Сейчас он находится в Праге. Его обвиняют в торговле детьми.
По словам адвоката Игоря Трунова, Басманный суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте. Он считает такие действия незаконными, передает ТАСС.
Следствие полагает, что Свитнев — совладелец компании «Росюрконсалтинг», которая оказывала юридическое сопровождение приёмным родителям. СК считает его организатором схемы торговли детьми от суррогатных матерей.
По делу о торговле детьми проходят несколько фигурантов, они арестованы. Одна из суррогатных матерей находится в международном розыске.
Дело заведено после того, как в квартире дома на Аргуновской улице в Москве летом были найдены пятеро младенцев под присмотром двух женщин. Детей вынашивали и передавали гражданам Китая.
Ранее адвокат Игорь Трунов в ходе пресс-конференции в НСН рассказал, что в России могут привлечь к уголовной ответственности отцов-одиночек, чьи дети получены от суррогатных матерей. По его словам, одинокие мужчины, которые не упоминаются в законе, могут восприниматься с точки зрения закона как покупатели.
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