СМИ: Российские школы освободят от учеников в дни выборов
Российским школам в дни выборов в Госдуму рекомендовано организовать учебный процесс вне учреждений. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соглашения о взаимодействии избирательных комиссий и региональных министерств образования.
Соответствующие документы опубликованы на сайтах избиркомов в 46 субъектах РФ. Школам предлагается организовать выездные мероприятия для учащихся либо перевести их на дистанционное обучение.
В Красноярском крае и Мурманской области уже приняли решение о переводе обучения 17-18 сентября в онлайн-формат. Кроме того, в Мурманской области за сутки до начала голосования сократят учебный день из-за подготовки участковых избиркомов к работе. Минобразования Омской области также порекомендовало перейти на дистанционку, если школа не может разделить потоки учеников и голосующих.
Учащиеся школ Чечни, Пермского края и Самарской области, в которых располагаются избирательные участки, в дни голосования отправятся на внеурочные мероприятия: школьникам организуют экскурсии, спортивные, туристические, культурные активности.
В некоторых регионах пока не принято однозначного решения о формате обучения в дни голосования, школы сделают выбор самостоятельно в зависимости от своих возможностей. Об этом сообщили в образовательных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Волгоградской областей.
При этом в части субъектов РФ школы в дни выборов продолжат работу в штатном режиме. Так, в Нижегородской области школьники продолжат учиться как обычно, а работу избиркомов организуют в отдельных помещениях образовательных учреждений. Также для избирателей выделят отдельный вход. При наличии отдельного изолированного входа для голосующих очный режим обучения сохранят в школах Челябинской и Воронежской областей.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Избиратели смогут проголосовать как лично, придя на избирательный участок, так и онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании заявления подали почти 2 млн россиян, отмечает RT.
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