Путину назвали сроки выпуска вакцины от COVID-19

Регистрация вакцины от нового коронавируса должна состоятся в сентябре, в июне будут завершены её доклинические испытания. О таких сроках рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Он сообщил об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий.

По завершении доклинических испытаний, вакцина начнёт тестироваться уже непосредственно на людях. Эти клинические испытания будут разделены на первую и вторую фазы. В общей сложности в таком тестировании будут задействованы 300 добровольцев.

Как отмечает Ura.ru, руководитель «Вектора» уточнил, что в Центре изначально создано 6 прототипов вакцин. После опробирования на животных из этих шести выбрали три перспективных образца.

