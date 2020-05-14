Путину назвали сроки выпуска вакцины от COVID-19
Регистрация вакцины от нового коронавируса должна состоятся в сентябре, в июне будут завершены её доклинические испытания. О таких сроках рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Он сообщил об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий.
По завершении доклинических испытаний, вакцина начнёт тестироваться уже непосредственно на людях. Эти клинические испытания будут разделены на первую и вторую фазы. В общей сложности в таком тестировании будут задействованы 300 добровольцев.
Как отмечает Ura.ru, руководитель «Вектора» уточнил, что в Центре изначально создано 6 прототипов вакцин. После опробирования на животных из этих шести выбрали три перспективных образца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru