Песков: Россия достигнет своих целей на Украине

Россия путем переговоров с Украиной хочет достигнуть целей своей специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что Москва, заявляя о готовности к переговорам с Киевом, пытается добиться «краткосрочного затишья» для восстановления сил, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», — подчеркнул Песков, комментируя заявление Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДмитрий Песков
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