Путин заявил о возвращении к привычной жизни после пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин считает, что эпидемия коронавируса не повлияла радикально на жизнь, что всё постепенно вернется на свои круги. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «Россия 1» 6 сентября, в воскресенье.

Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса способствовала развитию онлайн-обучению, а также телемедицины, пишут «Известия».

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«И, кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов — и наши компании справились с этим», — сказал президент.

Он отметил, что страна справилась со всеми эти обстоятельствами и еще обладает резервами. Инфекция кое-что изменила, но кардинально ничего не поменяла, заключил глава государства.

«И ничего не поменяет. Постепенно всё вернется на свои круги», — сделал вывод Владимир Путин.

Накануне, поздравляя москвичей с Днем города, глава президент России заключил, что столицца после пандемии возвращает «мощный ритм жизни и ритм развития».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияКоронавирусВладимир Путин
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