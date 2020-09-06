Путин заявил о возвращении к привычной жизни после пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин считает, что эпидемия коронавируса не повлияла радикально на жизнь, что всё постепенно вернется на свои круги. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «Россия 1» 6 сентября, в воскресенье.
Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса способствовала развитию онлайн-обучению, а также телемедицины, пишут «Известия».
«И, кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов — и наши компании справились с этим», — сказал президент.
Он отметил, что страна справилась со всеми эти обстоятельствами и еще обладает резервами. Инфекция кое-что изменила, но кардинально ничего не поменяла, заключил глава государства.
«И ничего не поменяет. Постепенно всё вернется на свои круги», — сделал вывод Владимир Путин.
Накануне, поздравляя москвичей с Днем города, глава президент России заключил, что столицца после пандемии возвращает «мощный ритм жизни и ритм развития».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 195 / сут.
Умерли
17 820+61 / сут.
Выздоровели
841 тыс.+2 823 / сут.
- Шойгу предупредил об имитации самолетами НАТО нанесения ударов по РФ
- Путин заявил о возвращении к привычной жизни после пандемии коронавируса
- Захарова объяснилась по поводу поста о встрече Вучича с Трампом
- Ефремов назвал ожидаемый срок тюремного заключения за свое смертельное ДТП
- Коронавирус в школе: учиться или не учиться?
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru