Путин заявил о возвращении к привычной жизни после пандемии коронавируса

«И, кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов — и наши компании справились с этим», — сказал президент.

Он отметил, что страна справилась со всеми эти обстоятельствами и еще обладает резервами. Инфекция кое-что изменила, но кардинально ничего не поменяла, заключил глава государства.

«И ничего не поменяет. Постепенно всё вернется на свои круги», — сделал вывод Владимир Путин.

Накануне, поздравляя москвичей с Днем города, глава президент России заключил, что столицца после пандемии возвращает «мощный ритм жизни и ритм развития».

