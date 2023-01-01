Путин заявил о движении России к обретению полного суверенитета

«Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества», — заявил президент.

Российский лидер также заявил, что Запад не достиг целей в санкционной войне, объявленной против России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новогодним обращением к соотечественникам из штаба Южного военного округа в окружении военнослужащих. Путин заявил, что граждане России проявили мужество и достоинство, поддержали участников специальной военной спецоперации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

