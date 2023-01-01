Путин заявил о движении России к обретению полного суверенитета
Президент России Владимир Путин, выступая перед россиянами с новогодним обращением, что 2022-й стал годом важных шагов к обретению полного суверенитета для страны.
«Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества», — заявил президент.
Российский лидер также заявил, что Запад не достиг целей в санкционной войне, объявленной против России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новогодним обращением к соотечественникам из штаба Южного военного округа в окружении военнослужащих. Путин заявил, что граждане России проявили мужество и достоинство, поддержали участников специальной военной спецоперации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru