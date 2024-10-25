Путин: Российские войска создали кольцо окружения ВСУ в Курской области
Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия создала надежное кольцо окружения украинских войск в Курской области, постепенно сжимает его и приступила к уничтожению группировки. Об этом сообщило РИА Новости.
Глава государства указал на то, что украинское командование пытается скрывать попадание в окружение от своих подчиненных, однако это не меняет складывающейся обстановки на фронте. ВСУ предпринимает неудачные попытки разблокировать украинские силы, оказавшиеся в кольце.
Путин добавил, что, по словам пленных, нарушено управление ВСУ в Курской области, а среди украинских солдат растут панические настроения.
Ранее стало известно, что за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 26550 военнослужащих. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru