Путин выступит на итоговой коллегии МВД 17 февраля

В сообщении говорится, что в ходе мероприятия будут подведены итоги работы органов внутренних дел России в 2021 году, а также определены приоритеты на 2022 год.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проводит встречи за длинным столом исключительно из-за уже ставших привычными антиковидных мер.

