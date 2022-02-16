Путин выступит на итоговой коллегии МВД 17 февраля
Президент России Владимир Путин 17 февраля примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе мероприятия будут подведены итоги работы органов внутренних дел России в 2021 году, а также определены приоритеты на 2022 год.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проводит встречи за длинным столом исключительно из-за уже ставших привычными антиковидных мер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru