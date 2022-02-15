Песков объяснил слишком длинные столы на встречах с Путиным

По его словам, это никоим образом не связано с видимостью «дистанцирования» от народа.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер порой проводит гораздо больше встреч, нежели освещается в СМИ, и иногда банально нет времени на тестирование.

Ранее Песков пояснил, что президент Франции Эммануэль Макрон решил не сдавать российский тест на коронавирус перед переговорами в Кремле с Владимиром Путиным, поэтому они и были на расстоянии за длинным столом.