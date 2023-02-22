Путин приехал в «Лужники» на митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
22 февраля 202316:11
Президент России Владимир Путин посетил митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках».
Открыл мероприятие актёр Владимир Машков, затем выступили Григорий Лепс, группа «Любэ», бард Александр Ванюшкин, Олег Газманов, а также военнослужащий Николай Романенко, который исполнил рэп-версию песни «Катюша».
Организаторы раздают зрителям пледы трёх цветов и флаги России, на полевых кухнях бесплатно угощают горячим чаем, кашей и сосисками, сообщает RT.
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22 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru