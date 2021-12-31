Путин рассказал, как встретит Новый год

Президент Владимир Путин рассказал, что встретит Новый 2022 год в окружении близких людей, передает РИА Новости.

Путин также пошутил, что будет слушать поздравление президента.

Новогодние праздники, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин частично проведет в рабочем режиме. Он отметил, что возможно проведение нескольких рабочих встреч.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодВладимир Путин
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