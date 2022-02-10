«Педофильское лобби»: Правозащитник поддержал блокировку «грязных» сайтов
Блокировка педофильских ресурсов является важным шагом, однако полиции стоит бороться непосредственно с самими преступниками, считает юрист Иван Соловьев.
Ресурсы для педофилов действительно существуют, такую пропаганду необходимо блокировать и пресекать, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании в четверг призвала установить пожизненный административный надзор за педофилами. В свою очередь, Роскомнадзор предложил установить внесудебную блокировку материалов, пропагандирующих или оправдывающих педофилию.
«На самом деле, мы не подозреваем никаких ресурсов, мы даже не подозреваем, что есть педофильское лобби и в законодательной власти, и в исполнительной, и оно очень сплоченное. Здесь абсолютно правильная мысль. Те материалы, где будет выявляться пропаганда педофилии, как по запросам гражданам, так и по запросам прокуратуры, будут блокироваться. Внесудебно – это значит быстро, здесь государство признает, что общественная опасность этого явления настолько высокая, что необходимо осуществлять блокировку немедленно. Поверьте мне, таких ресурсов в интернете в избытке. Роскомнадзор их блокирует, не видит это пользователь. На судебные процессы это не повлияет. Это сможет сделать информационное пространство чище, избавит общество от ощущения того, что мы не защищены от действия этих людей. Если есть пропаганда, которая так продвигает, значит, есть деньги на это, есть ресурсы. Это правильное решение – выбить почву из-под этой педофильской пропаганды», - поддержал решение юрист.
Однако, по мнению правозащитника, в этой сфере есть много пробелов, которые необходимо восполнять.
«Я бы предложил изменить в корне подходы к оперативной работе: не участковых винить, которые там не усмотрели, а пересмотреть подход к самой оперативной работе. Мы сейчас от инцидента с педофилом идем к поиску виноватых. А идти надо наоборот: от тех педофилов, особенно тех, которые уже привлекались, к постоянному оперативному контролю за ними. Эти люди больны, они рано или поздно совершают преступление. Он настолько больной человек, что может совершить нападение на ребенка, даже если будет знать, что едет полиция. Все равно больной элемент психики своей он будет реализовывать. Нужно переориентировать оперативные подразделения и органы прокуратуры подключить, которые не должны наказывать полицейских за те дела оперативного учета, которые они заводят на потенциальных педофилов. Многие полезные вещи тонут из-за нежелания получать негативные показатели и писать отчеты. Не должно быть такого разговора: законно дело заведено или нет. Рано или поздно этот педофил будет пойман. Ну и, конечно, реестр этих педофилов, естественно, меры контроля – браслеты, меры электронного слежения, уже тысячу лет об этом говорим», - подытожил Соловьев.
Ранее член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что правозащитники намерены вести мониторинг правоприменения закона о пожизненном заключении для педофилов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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