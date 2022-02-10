«Педофильское лобби»: Правозащитник поддержал блокировку «грязных» сайтов

Однако, по мнению правозащитника, в этой сфере есть много пробелов, которые необходимо восполнять.

«Я бы предложил изменить в корне подходы к оперативной работе: не участковых винить, которые там не усмотрели, а пересмотреть подход к самой оперативной работе. Мы сейчас от инцидента с педофилом идем к поиску виноватых. А идти надо наоборот: от тех педофилов, особенно тех, которые уже привлекались, к постоянному оперативному контролю за ними. Эти люди больны, они рано или поздно совершают преступление. Он настолько больной человек, что может совершить нападение на ребенка, даже если будет знать, что едет полиция. Все равно больной элемент психики своей он будет реализовывать. Нужно переориентировать оперативные подразделения и органы прокуратуры подключить, которые не должны наказывать полицейских за те дела оперативного учета, которые они заводят на потенциальных педофилов. Многие полезные вещи тонут из-за нежелания получать негативные показатели и писать отчеты. Не должно быть такого разговора: законно дело заведено или нет. Рано или поздно этот педофил будет пойман. Ну и, конечно, реестр этих педофилов, естественно, меры контроля – браслеты, меры электронного слежения, уже тысячу лет об этом говорим», - подытожил Соловьев.

Ранее член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что правозащитники намерены вести мониторинг правоприменения закона о пожизненном заключении для педофилов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

