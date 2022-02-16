Госдума приняла закон, ужесточающий наказание для педофилов
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, усиливающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале отметил, что зачастую насилие совершает человек, от которого зависит ребёнок. В этой связи, если преступник занимается воспитанием или образованием, живёт с несовершеннолетними или защищает их интересы, то это будет считаться отягчающим обстоятельством.
Кроме того, укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет будет наказываться лишением свободы до одного года, а за преступления против половой неприкосновенности детей с использованием интернета предусмотрено до шести лет тюрьмы.
«Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребёнка приговор должен быть жёстким», — резюмировал Вячеслав Володин.
Ранее председатель Госдумы заявил, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов, ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, сообщает RT.
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