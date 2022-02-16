Госдума приняла закон, ужесточающий наказание для педофилов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале отметил, что зачастую насилие совершает человек, от которого зависит ребёнок. В этой связи, если преступник занимается воспитанием или образованием, живёт с несовершеннолетними или защищает их интересы, то это будет считаться отягчающим обстоятельством.

Кроме того, укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет будет наказываться лишением свободы до одного года, а за преступления против половой неприкосновенности детей с использованием интернета предусмотрено до шести лет тюрьмы.

«Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребёнка приговор должен быть жёстким», — резюмировал Вячеслав Володин.

Ранее председатель Госдумы заявил, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов, ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, сообщает RT.

