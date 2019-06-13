«Ну, погоди!» снова стал любимым мультфильмом россиян
Почти все россияне (98%) смотрели легендарный советский мультфильм «Ну, погоди!», и 97 процентов родителей хотели бы показать его своим детям. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
Социологи выяснили, что 65 процентов жителей России считают «Ну, погоди!» своим самым любимым мультфильмом. В 2016 году таких россиян было 59 процентов.
На втором месте «народного рейтинга» расположился мультфильм «Каникулы в Простоквашино» - за него «проголосовали» 31 процент респондентов. На третьем месте оказался современный анимационный мультсериал «Маша и медведь» (16%), пишет Газета.ру.
Как отмечает RT, в опросе приняли участие 1600 совершеннолетних граждан РФ.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что наибольшую гордость россиян среди атрибутов Российского государства вызывают его вооруженные силы. Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН объяснил гордость россиян за свою армию.
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