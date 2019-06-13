«Ну, погоди!» снова стал любимым мультфильмом россиян

Почти все россияне (98%) смотрели легендарный советский мультфильм «Ну, погоди!», и 97 процентов родителей хотели бы показать его своим детям. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что 65 процентов жителей России считают «Ну, погоди!» своим самым любимым мультфильмом. В 2016 году таких россиян было 59 процентов.