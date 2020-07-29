Путин: Ситуация с COVID-19 может «качнуться в любую сторону»

Число заражений коронавирусной инфекцией в России постепенно сокращается, однако ситуация может качнуться в любую сторону. Об этом во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ рассказал президент Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что нет никаких поводов для того, чтобы забыть про рекомендации врачей. Президент сделал акцент на том, что далеко не во всех регионах страны снижение числа случаев заражения COVID-19 является устойчивым.

Путин поручил выполнить план по прививкам от гриппа

А ранее Владимир Путин заявил, что в числе основных требований к вакцине от коронавирусной инфекции – её доказанная эффективность и безопасность. Об этом глава государства рассказал в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

Глава государства подчеркнул, что «уверенность в препарате должна быть абсолютной». Помимо этого, российский лидер призвал приложить особые усилия при профилактической работе и вакцинировании людей от гриппа, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:РоссияЭпидемияКоронавирусВладимир Путин
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