Путин распространил указ о выплате 4 млн рублей на раненных на СВО росгвардейцах
Участвующие в спецоперации (СВО) сотрудники Росгвардии смогут претендовать на выплату в размере четырёх млн рублей в случае получения инвалидности из-за ранения. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также указанные выплаты были распространены на сотрудников ФСБ и других ведомств.
Кроме того, в случае получения в зоне СВО увечья, которое повлекло за собой инвалидность, единовременная выплата в четыре млн рублей будет положена волонтёрам и командированным в зону конфликта.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который распространяет на Росгвардию положение о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей при заключении контракта для участия в СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru