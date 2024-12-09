Путин распространил указ о выплате 4 млн рублей на раненных на СВО росгвардейцах

Участвующие в спецоперации (СВО) сотрудники Росгвардии смогут претендовать на выплату в размере четырёх млн рублей в случае получения инвалидности из-за ранения. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, также указанные выплаты были распространены на сотрудников ФСБ и других ведомств.

Кроме того, в случае получения в зоне СВО увечья, которое повлекло за собой инвалидность, единовременная выплата в четыре млн рублей будет положена волонтёрам и командированным в зону конфликта.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который распространяет на Росгвардию положение о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей при заключении контракта для участия в СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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