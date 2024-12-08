СК завел дело в отношении российского военмедика, который вживлял людям осколки боеприпасов

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении военного врача, который вживлял военнослужащим осколки боеприпасов для имитации ранений и получения выплат. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Как уточнил Бастрыкин, медик действовал вместе с еще двумя должностными лицами. Он проводил хирургические операции для имитации ранений. Его напарники вносили в документы фиктивные сведения, уже на этом основании «пострадавшие» обращались за выплатами.

Путин увеличил выплаты для получивших инвалидность участников СВО до 4 млн рублей

Фигуранты дела успели таким образом похитить 12 миллионов рублей. Когда, в каком регионе России и по какой именно статье СК РФ возбудил уголовное дело, не уточняется.

Указ, предусматривающий единоразовую выплату за ранение, полученное в ходе спецоперации, президент России Владимир Путин подписал в марте 2022 года. В ноябре 2024 года власти подняли разовую выплату за ранение, повлекшее инвалидность, до четырех миллионов рублей, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:РасследованияУголовное ДелоСК РФАлександр Бастрыкин

Горячие новости

Все новости

партнеры