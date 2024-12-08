СК завел дело в отношении российского военмедика, который вживлял людям осколки боеприпасов

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении военного врача, который вживлял военнослужащим осколки боеприпасов для имитации ранений и получения выплат. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.



Как уточнил Бастрыкин, медик действовал вместе с еще двумя должностными лицами. Он проводил хирургические операции для имитации ранений. Его напарники вносили в документы фиктивные сведения, уже на этом основании «пострадавшие» обращались за выплатами.