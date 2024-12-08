СК завел дело в отношении российского военмедика, который вживлял людям осколки боеприпасов
Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении военного врача, который вживлял военнослужащим осколки боеприпасов для имитации ранений и получения выплат. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Как уточнил Бастрыкин, медик действовал вместе с еще двумя должностными лицами. Он проводил хирургические операции для имитации ранений. Его напарники вносили в документы фиктивные сведения, уже на этом основании «пострадавшие» обращались за выплатами.
Фигуранты дела успели таким образом похитить 12 миллионов рублей. Когда, в каком регионе России и по какой именно статье СК РФ возбудил уголовное дело, не уточняется.
Указ, предусматривающий единоразовую выплату за ранение, полученное в ходе спецоперации, президент России Владимир Путин подписал в марте 2022 года. В ноябре 2024 года власти подняли разовую выплату за ранение, повлекшее инвалидность, до четырех миллионов рублей, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru