Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент Росси Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министры, главы спецслужб и ведомств.
Отмечается, что обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил, что нестабильная мировая конъюнктура обостряет проблемы, связанные с резким колебанием цен на продукты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru