Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Президент Росси Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министры, главы спецслужб и ведомств.

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Отмечается, что обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил, что нестабильная мировая конъюнктура обостряет проблемы, связанные с резким колебанием цен на продукты.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Владимир Путин
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