В Госдуме предложили отозвать законопроект о всеросийской реновации

Глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская предложила отозвать законопроект о всероссийской реновации жилого фонда, передаёт «Интерфакс».

Депутат считает, что этот документ «не имеет права на существование в той редакции, в которой он внесён и должен быть отозван», сославшись на положения, которые допускают изъятие у собственников неаварийного жилья.

По её словам, в случае, когда дом не аварийный, то нет и основания для изъятия. А если документ разработан для нужд застройщиков, то его следует представить в другом виде. Также Хованская добавила, что будет сделано всё, чтобы не допустить нарушение прав собственников и нанимателей жилья.

Законопроект о реновации жилого фонда в регионах России, предусматривающий изменения в Градостроительном кодексе РФ и отдельных законодательных актах, создан на основе программы, которая реализуется в Москве с 2017 года. Документ даст местным властям право реконструировать и сносить фактически любые, а не только аварийные многоквартирные дома для «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».

Ранее гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед рассказал НСН, что в настоящее время на масштабные программы реконструкции жилья у регионов нет возможностей. И программа всероссийской реновации будет актуальна в случае серьёзной поддержки из федерального бюджета.

