Местные власти решили наделить правом сносить любое жилье

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому местные власти смогут самостоятельно принимать решение о реконструкции и сносе любого жилья, а не только аварийного.

Для сноса потребуется согласие собственников и арендаторов, пишет «Коммерсант». Они вправе потребовать либо равноценное жилье, либо денежную компенсацию.