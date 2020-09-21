Местные власти решили наделить правом сносить любое жилье
Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому местные власти смогут самостоятельно принимать решение о реконструкции и сносе любого жилья, а не только аварийного.
Для сноса потребуется согласие собственников и арендаторов, пишет «Коммерсант». Они вправе потребовать либо равноценное жилье, либо денежную компенсацию.
Вместе с тем в рамках «комплексного развития территорий» жилье власти смогут изъять принудительно, передает Ura.ru.
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН ранее отметил, что упрощенный порядок признания домов аварийными позволит навести минимальный порядок в этом вопросе.
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