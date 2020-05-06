Путин предостерёг от поспешности при снятии ограничительных мер

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ограничительными мерами, которые действуют на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, глава государства предостерег от поспешности при их снятии. Он подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 в регионах складывается по-разному, отмечает РИА Новости.

«Где-то жёсткие оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то, возможно, планировать их определённое обоснованное смягчение», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что делать это необходимо, основываясь на мнении учёных и специалистов, а также с учётом всех факторов и рисков.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Псковской области решили ослабить карантинные меры, ранее введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщается на сайте администрации региона, в частности, со среды, 6 мая, жителям разрешили посещать кладбища. Кроме того, возобновить работу может ряд объектов розничной торговли. Однако торговые точки должны соблюдать установленные требования.

В частности, в магазине следует находиться в масках и перчатках, а в торговых залах должны иметься средства дезинфекции для обработки рук.

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ФОТО: pixabay.com
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