Путин предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя
16 июня 202315:48
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя.
Российский лидер считает, что в законе необходимо закрепить понятие частичной занятости.
Также президент предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет на весь период времени, независимо от того, увеличился ли доход семьи или нет.
Накануне Путин рассказал об успешной борьбе с бедностью в России, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru