Путин: С 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что с 1 января следующего года МРОТ повысят на 18,5%.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МРОТВладимир Путин

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