Путин поздравил россиян с наступающим Днем рыбака

В ходе церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, глава государства поздравил всех с наступающим Днём рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля, и отметил, что этот праздник считают своим «миллионы любителей рыбалки».

«Но, конечно, в первую очередь это профессиональный праздник, объединяющий работников рыболовной отрасли, в которой заняты десятки, а с учётом смежных производств и сотни тысяч специалистов», - подчеркнул он.

Российский лидер поблагодарил представителей рыболовной отрасли за отличную работу и пожелал им успехов.

Ранее вице-президент международной федерации рыболовного спорта в пресной воде (FIPSed) Игорь Чиняков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что успех в рыбалке определяют разнообразие приманок, хороший сезон и особенности водоёма.

