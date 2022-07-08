Путин поздравил россиян с наступающим Днем рыбака
Президент РФ Владимир Путин заявил, что труд работников рыболовной отрасли «всегда пользовался уважением в России», сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, глава государства поздравил всех с наступающим Днём рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля, и отметил, что этот праздник считают своим «миллионы любителей рыбалки».
«Но, конечно, в первую очередь это профессиональный праздник, объединяющий работников рыболовной отрасли, в которой заняты десятки, а с учётом смежных производств и сотни тысяч специалистов», - подчеркнул он.
Российский лидер поблагодарил представителей рыболовной отрасли за отличную работу и пожелал им успехов.
Ранее вице-президент международной федерации рыболовного спорта в пресной воде (FIPSed) Игорь Чиняков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что успех в рыбалке определяют разнообразие приманок, хороший сезон и особенности водоёма.
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