Путин поручил перепрофилировать врачей для лечения больных с COVID-19

Владимир Путин поручил правительству и властям регионов при необходимости предусмотреть возможность перепрофилирования врачей других специальностей для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, также глава государства поручил организовать обучение врачей медицинской помощи с использованием аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательных аппаратов и аппаратов для неинвазивной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что российским медикам, занятым лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск. Как пишет RT, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухареев. В письме, отправленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, парламентарий напомнил, что в России уже утверждён ряд дополнительных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся COVID-19. Ещё одной мерой поддержки, по мнению депутата, может стать предоставление им дополнительного отпуска продолжительностью 28 дней после окончания особых мер, введённых из-за пандемии коронавируса.