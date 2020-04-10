Путин поручил перепрофилировать врачей для лечения больных с COVID-19
Владимир Путин поручил правительству и властям регионов при необходимости предусмотреть возможность перепрофилирования врачей других специальностей для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, также глава государства поручил организовать обучение врачей медицинской помощи с использованием аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательных аппаратов и аппаратов для неинвазивной вентиляции легких.
Ранее стало известно, что российским медикам, занятым лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск. Как пишет RT, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухареев. В письме, отправленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, парламентарий напомнил, что в России уже утверждён ряд дополнительных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся COVID-19. Ещё одной мерой поддержки, по мнению депутата, может стать предоставление им дополнительного отпуска продолжительностью 28 дней после окончания особых мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
Между тем, за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 1786 человек. Новые случаи заболевания обнаружили в 57 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 1124, ещё 182 — в Подмосковье. На третьем месте — республика Коми, там 58 инфицированных.
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