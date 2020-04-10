Под меднаблюдением из-за коронавируса в РФ находятся 162 тыс. человек

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию в России находятся 162 тысячи человек. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Кроме того, там подчеркнули, что в стране уже проведено более одного миллиона тестов на COVID-19, отмечает РЕН ТВ.

По данным на 9 апреля, число официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в России превысило 10 тысяч, напоминает RT.