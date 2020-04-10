Под меднаблюдением из-за коронавируса в РФ находятся 162 тыс. человек
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию в России находятся 162 тысячи человек. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Кроме того, там подчеркнули, что в стране уже проведено более одного миллиона тестов на COVID-19, отмечает РЕН ТВ.
По данным на 9 апреля, число официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в России превысило 10 тысяч, напоминает RT.
При этом, согласно прогнозу главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой пик эпидемии коронавирусной инфекции в РФ наступит через 10-14 дней. А на спад, по её словам, распространение инфекции пойдет в июне. А на то, чтобы остановить распространение вируса, потребуется столько же времени, сколько инфекции нарастала. Как отмечает "Москва 24", в своих прогнозах глава ФМБА опирается на ведущие группы прогнозирования из математиков и биологов.
В свою очередь, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что при благоприятном развитии одолеть эпидемию можно будет и раньше.
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