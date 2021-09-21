Путин поручил отказаться от третьих смен в школах к 2024 году

К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах. С таким заявлением на совещании по экономическим вопросам выступил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что последнего удастся добиться с помощью строительства новых школ, а также капитального ремонта действующих зданий, отмечает РИА Новости.