Путин поручил отказаться от третьих смен в школах к 2024 году

К 2024 году необходимо обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и отказаться от третьих смен в школах. С таким заявлением на совещании по экономическим вопросам выступил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что последнего удастся добиться с помощью строительства новых школ, а также капитального ремонта действующих зданий, отмечает РИА Новости.

Мишустин призвал ликвидировать третью смену в школах

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что проблема трехсменного обучения существует не только в регионах, но и в новой Москве, где количество школ значительно уступает количеству учащихся.

В свою очередь, исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в пресс-центре НСН рассказал о переживаниях родителей в преддверии 1 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченикиШколаВладимир Путин
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