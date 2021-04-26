Мишустин призвал ликвидировать третью смену в школах
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в российских школах необходимо как можно скорее ликвидировать третью смену, сообщает ТАСС.
В ходе поездки в Чечню глава кабмина отметил, что республика пока входит в число регионов, где дети посещают школы в три смены. По его словам, эту проблему необходимо решить и в других субъектах РФ.
«Правительство помогает с решением этого вопроса», - добавил Мишустин.
Ранее Росстат назвал российские регионы страны с максимальным уровнем безработицы, сообщает телеканал «360». Лидерами этого анти-рейтинга стали Ингушетия (29,8%), Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).
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