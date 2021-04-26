Мишустин призвал ликвидировать третью смену в школах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в российских школах необходимо как можно скорее ликвидировать третью смену, сообщает ТАСС.

В ходе поездки в Чечню глава кабмина отметил, что республика пока входит в число регионов, где дети посещают школы в три смены. По его словам, эту проблему необходимо решить и в других субъектах РФ.

«Правительство помогает с решением этого вопроса», - добавил Мишустин.

Ранее Росстат назвал российские регионы страны с максимальным уровнем безработицы, сообщает телеканал «360». Лидерами этого анти-рейтинга стали Ингушетия (29,8%), Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ШкольникиШколаМихаил Мишустин
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