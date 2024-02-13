Путин поручил оптимизировать тарифы на платной трассе М-12
Президент России Владимир Путин поручил правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по недавно открытой трассе М-12 от Москвы до Казани. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
Поручение было дано по итогам пресс-конференции главы государства 14 декабря. Предложения по определению оптимальных тарифов надлежит представить до 15 марта 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее пресс-служба госкомпании «Автодор» сообщала, что на данный момент стоимость проезда от Москвы до Казани по трассе для водителей легковых автомобилей превышает четыре тысячи рублей.
Участок М-12 между Москвой и Казанью составляет 810 километров. В 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru