Путин поручил оптимизировать тарифы на платной трассе М-12

Поручение было дано по итогам пресс-конференции главы государства 14 декабря. Предложения по определению оптимальных тарифов надлежит представить до 15 марта 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее пресс-служба госкомпании «Автодор» сообщала, что на данный момент стоимость проезда от Москвы до Казани по трассе для водителей легковых автомобилей превышает четыре тысячи рублей.

Участок М-12 между Москвой и Казанью составляет 810 километров. В 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени, передает «Радиоточка НСН».

