«Автодор» озвучил стоимость проезда по трассе М-12 «Восток»

В сообщении говорится, что «до другого берега Волги проезд будет стоить ещё 319 рублей».

«Тарифы на проезд по открытым ранее участкам... останутся без изменений», - указали в «Автодоре».

В пресс-службе добавили, что движение по всем 810 км трассы М-12 будет открыто до конца 2023 года.

Ранее замглавы «Автодора» Константин Макиев заявил, что в 2024 году трасса М-12 от Москвы до Казани будет полностью обеспечена хорошей 4G-связью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

