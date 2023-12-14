«Автодор» озвучил стоимость проезда по трассе М-12 «Восток»
Проезда от Москвы до Казани по трассе М-12 «Восток» обойдётся водителям легковых автомобилей в 4 481 рубль, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
В сообщении говорится, что «до другого берега Волги проезд будет стоить ещё 319 рублей».
«Тарифы на проезд по открытым ранее участкам... останутся без изменений», - указали в «Автодоре».
В пресс-службе добавили, что движение по всем 810 км трассы М-12 будет открыто до конца 2023 года.
Ранее замглавы «Автодора» Константин Макиев заявил, что в 2024 году трасса М-12 от Москвы до Казани будет полностью обеспечена хорошей 4G-связью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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