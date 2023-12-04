«Ненужная заморочка»: В России предложили не штрафовать за неоплату платной трассы

Водителей надо перестать штрафовать за единичный или случайный неоплаченный проезд по платной трассе по примеру Китая. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По данным Ространснадзора, более одного миллиона штрафов за неоплату проезда по платным магистралям получили россияне в текущем году. Как сообщает «Коммерсантъ», постановления касались проезда по Центральной кольцевой дороге и М-12 «Восток». Эксперты считают, что эти трассы стали активнее использовать жители регионов, которые еще не привыкли к платным дорогам. В итоге 34% штрафов были отменены, поскольку автовладельцы успели погасить долг.