«Ненужная заморочка»: В России предложили не штрафовать за неоплату платной трассы
Водителям надо разрешить однократный проезд по платным дорогам без оплаты и брать её уже на выезде, заявил НСН глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Водителей надо перестать штрафовать за единичный или случайный неоплаченный проезд по платной трассе по примеру Китая. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
По данным Ространснадзора, более одного миллиона штрафов за неоплату проезда по платным магистралям получили россияне в текущем году. Как сообщает «Коммерсантъ», постановления касались проезда по Центральной кольцевой дороге и М-12 «Восток». Эксперты считают, что эти трассы стали активнее использовать жители регионов, которые еще не привыкли к платным дорогам. В итоге 34% штрафов были отменены, поскольку автовладельцы успели погасить долг.
«В Китае начинают штрафовать, когда водитель осознанно пользуется платной трассой без оплаты проезда. Кроме того, есть специальные механизмы, когда человек знает, как можно оплатить, не выходя из автомобиля, не высовываясь из окна, не протягивая руки к терминалам, не пользуясь этой ненужной заморочкой, которая только сбивает с толку. Нужно вводить более щадящую, лояльную систему оплаты. Кроме того, брать плату уже после проезда платного участка, если водитель остался доволен проездом. Я бы позволил вообще не платить, если не доволен», - отметил Крохмаль.
Эксперт также обратил внимание на несовершенство отечественной системы оплаты, которая особенно неудобна водителям из других регионов:
«Сама структура приёма платежей пахнет анахронизмом, какой-то древностью. Многие водители действительно не успевают оплатить, не видят знаки, разметку. Тем более сейчас, когда снегопады, отличить платную трассу невозможно. Особенно это относится к людям, которые приехали из регионов, для которых это новинка и они путаются. Кроме того, абсолютно не работает система указателей».
В целом, по оценке Константина Крохмаля, на сегодня минусов у платных трасс в России пока больше, чем плюсов.
«В первую очередь удивляют неподъёмные суммы за проезд, которые иногда перекрывают зарубежные аналоги. Почему так происходит вообще не понятно - вроде, асфальт у нас свой, родной, его не привозят из Германии или Швейцарии. Сама система получения платежей настолько запутана и не понятна, что многие путаются и не платят», - констатировал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с начала года по всей России начали снижать скоростные лимиты. Причем, если раньше это делалось по итогам ДТП с жертвами или пострадавшими, то теперь – превентивно.
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